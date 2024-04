Brasileiro Wendell vive a expectativa de disputar o seu 100º jogo pelo Porto: "Alegria enorme"

"Hoje, acho que estou no meu melhor momento aqui no Porto e, talvez, da minha carreira. Venho jogando com regularidade, conseguindo ajudar o time com boas atuações e ainda tive a alegria de voltar à Seleção, que era um dos meus principais objetivos. Estou no caminho certo e tenho que continuar focado e com muita dedicação para seguir evoluindo dentro e fora de campo", completou.

Em 2023/24, Wendell soma sete participações diretas em gol, em 28 jogos disputados, sendo três assistências e quatro gols, fato que torna a atual temporada a mais artilheira da carreira do jogador, revelado pelo Iraty e com passagens por Londrina, Paraná e Grêmio, além de 7 anos no Bayer Leverkusen, da Aemanha.

Com a camisa do Porto, Wendell disputou 99 jogos, marcou sete gols, deu nove assistências e conquistou cinco títulos: Campeonato Português (2021/22), Taça de Portugal (2021/22 e 2022/23), Taça da Liga (2022/23) e Supertaça de Portugal (2022).