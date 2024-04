Após título do Gaúcho, Renato e Diego Costa valorizam grupo do Grêmio

Neste sábado, o Grêmio ganhou por 3 a 1 do Juventude na Arena e conquistou o heptacampeonato do Campeonato Gaúcho. Um dos gols do duelo foi marcado pelo atacante Diego Costa.

O experiente centroavante valorizou a reação do time após sair perdendo logo no começo do segundo confronto da decisão.

"O time hoje deu uma reposta muito importante. Começar uma final diante da torcida perdendo e o time não se abateu, foi aí que começamos a jogar bola. Independente da dificuldade que o jogo nos propõe, a gente demonstrou garra, qualidade e ambição de um time que quer ser campeão", disse ao Sportv.