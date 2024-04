Após rápida adaptação, Aníbal Moreno pode conquistar primeiro título pelo Palmeiras

O Palmeiras busca conquistar o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista neste domingo. Para isso, o Verdão tenta reverter a derrota de 1 a 0 sofrida diante do Santos no jogo de ida. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Há poucos meses no clube, o volante Aníbal Moreno tem a chance de conquistar seu primeiro título pela equipe.

O volante estreou pelo Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Novorizontino, no dia 21 de janeiro. Nessa ocasião, o ex-Racing entrou na vaga de Zé Rafael aos 17 minutos do segundo tempo. Depois disso, foi titular em 12 partidas e entrou no decorrer de outras quatro. Além disso, tem um gol marcado.

Sendo assim, o jogador, que chegou como reforço para essa temporada, com contrato até 2028, disputou todas as partidas do Palmeiras na temporada. No elenco, ele é o único com essa marca. Mesmo após ser titular no jogo de ida da final do Paulista, Moreno foi utilizado por Abel no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na estreia da Libertadores. Diante do time argentino, ele entrou aos 15 minutos da segunda etapa.