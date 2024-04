Yuri Alberto possui ótimos números no Corinthians desde chegada de António Oliveira; confira

O atacante Yuri Alberto acumula ótimos números no Corinthians desde a chegada do técnico António Oliveira, em meados de fevereiro. O jogador é o artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Romero, com sete gols marcados.

Com António no comando, Yuri anotou seis tentos em oito jogos disputados, incluindo o amistoso diante do Londrina. Mesmo com contestações externas desde o ano passado, o atleta sempre foi respaldado pelo português, que conhece bem o futebol do atacante desde os tempos de Santos.

Antes da chegada do técnico ex-Cuiabá, Yuri tinha um gol em seis compromissos na temporada. O Corinthians começou o ano sendo comandado por Mano Menezes, que não conseguiu se manter no cargo devido ao péssimo início de Campeonato Paulista da equipe.