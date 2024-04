Verstappen e Oscar Piastri lideram os primeiros treinos do GP do Japão

Durante a madrugada desta sexta-feira, ocorreram os dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio do Japão. Enquanto Max Verstappen liderou o primeiro, com um tempo de 1min30s056, Oscar Piastri foi o mais rápido do segundo, com 1min34s725.

O primeiro treino foi marcado pelo acidente de Logan Sargeant, piloto da Williams. Ele causou a paralisação por cerca de 10 minutos com bandeira vermelha. Apesar do susto, o norte-americano não teve nenhum ferimento grave.

A chuva foi o ponto negativo do segundo treino. Com a pista molhada, pilotos como Max Verstappen, Fernando Alonso, George Russell e Sergio Pérez optaram por não participar. Apenas 13 pilotos foram para a pista.