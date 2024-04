Vasco segue em busca de reforços para a temporada

Além dele, outro nome especulado no clube é Caíque. O volante do Juventude está na disputa da final do Gaúcho e só vai responder ao interesse do Vasco na próxima semana.

O último jogador que surgiu como possível reforço é Emanuel Martínez, do América-MG. O volante não deve ficar no clube mineiro e pode chegar ao Vasco por empréstimo.

No caso de Caíque e Martínez, o Vasco tem a concorrências de outros clubes. A diretoria espera confirmar ao menos um dos nomes antes do início da Série A.