Troféu Adhemar fecha delegação que vai ao Ibero-Americano de Cuiabá

A Seleção Brasileira que disputará o Ibero-Americano de Cuiabá, no Mato Grosso, de 10 a 12 de maio, será definida após o Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo, iniciado nesta sexta-feira e que prossegue até domingo, em Bragança Paulista (SP). Serão convocados os dois primeiros colocados de cada prova no Ranking Brasileiro, no período de 6 de julho de 2023 a 7 de abril de 2024.

Na primeira etapa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, Simone Ponte Ferraz venceu os 3.000m com obstáculos com 10smin08s08. A atleta, que ficou 31 dias treinando na altitude de Paipa, na Colômbia, queria sentir como está a sua preparação.

"Foi bom competir para tirar a ansiedade do início da temporada, treinar as passagens dos obstáculos e me sentir mais a vontade na prova", disse Simone Ponte Ferraz, que vai fazer algumas corridas nos Estados Unidos até o fim de abril.