Thiago Galhardo e Moisés recebem homenagens do Fortaleza por completarem 100 jogos pelo clube

Galhardo chegou ao Leão do Pici em 2022. Durante esses dois anos na equipe, o atacante marcou 27 gols e distribuiu nove assistências, além de ter sido campeão cearense em 2023 e vice-campeão da Sul-Americana na mesma temporada.

Antes do último treino de preparação para a final do Campeonato Cearense, nossos camisas 21 e 91, Moisés e Galhardo, receberam das mãos do CEO Marcelo Paz e do Presidente Alex Santiago, uma homenagem por ultrapassarem a marca de 100 jogos pelo Tricolor de Aço. ? pic.twitter.com/aWix1pB8eE

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 5, 2024

Moisés, por sua vez, agradeceu a todos em sua volta por ter atingido tal marca e exaltou o Fortaleza. O atacante deixou o Leão do Pici em maio de 2023, mas após alguns meses no Cruz Azul-MEX, retornou ao time nordestino para seguir escrevendo seu nome na história do clube.

"Me sinto muito feliz e honrado em completar 100 jogos com essa camisa muito grande, que é a do Fortaleza. Agradeço a Deus por proporcionar esse momento, que para mim é único. Me sinto muito feliz por defender essa camisa, por ter jogado 100 jogos, que é uma marca muito importante para um jogador. Espero crecer junto com meus companheiros e estar levando o Fortaleza para o mais alto nível para que possamos conquistar vários títulos", declarou o atleta em vídeo postado nas redes sociais da equipe.