Técnico do Benfica não garante permanência de Di María para a próxima temporada

Di María iniciou sua trajetória na Europa no Benfica e, após sucesso em outros grandes clubes europeus, optou por retornar ao clube português nesta temporada. O jogador é um dos principais destaques da equipe, entretanto, o treinador Roger Schmidt não garantiu a permanência do argentino na próxima temporada.

"A situação do Ángel é bastante clara. Quando ele veio no verão foi algo grande para nós, para os torcedores e para o futebol, porque é uma história fantástica. Começar na Europa como um argentino no Benfica e depois de uma grande carreira voltar para o Benfica, e continuar a jogar ao mais alto nível", disse.

"O plano dele era jogar uma temporada no Benfica e depois talvez tomar outra decisão. Não sei o que ele pretende, mas continua em uma grande forma, é um jogador fantástico, jogador-chave para nós, tenho todo o respeito por ele. Ele vai tomar a decisão com a sua família e veremos qual será. Seria bom manter um jogador como ele no verão, mas não sei se é possível", completou.