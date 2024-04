Talleres mantém tabu de jamais ter perdido para o São Paulo; veja retrospecto

Quase 18 anos depois, São Paulo e Talleres voltaram a se cruzar, desta vez pela Pré-Libertadores de 2019. O Tricolor, que chegou a brigar pelo título brasileiro no ano anterior, terminou na quinta colocação e, com isso, teve de jogar um duelo eliminatório por uma vaga na fase de grupos do torneio continental, mas novamente não conseguiu se impor diante dos argentinos.

O primeiro jogo, em Córdoba, foi vencido pelo Talleres por 2 a 0, após uma atuação desastrosa dos comandados do técnico André Jardine. Na volta, no Morumbis, o São Paulo também não conseguiu vencer a defesa adversária, tendo de se conformar com o empate sem gols e, consequentemente, com a eliminação na fase preliminar da Libertadores.

Nesta quinta-feira, o Tricolor mais uma vez não teve sorte, nem competência. Rafinha, Lucas Moura e Wellington Rato deixaram o campo lesionados ainda no primeiro tempo, comprometendo os planos do São Paulo para a partida. Na etapa complementar, o Tricolor até melhorou e conseguiu diminuir a vantagem adversária no placar graças ao gol de Luciano, mas não foi suficiente para evitar o revés fora de casa.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Cobresal, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Será o reencontro do time com sua torcida após quase um mês. Resta saber se o time comandado por Thiago Carpini, enfim, reagirá na temporada.