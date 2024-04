STJD autoriza abertura dos portões na partida entre Sport x Ceará na Arena de Pernambuco

Vale ressaltar que o clube ainda passará por um julgamento na Sessão do Pleno do Superior de Justiça Desportiva (STJD) para tratar do ataque por parte de sua torcida ao ônibus do Fortaleza.

Por fim, o Sport, que foi suspenso por oito jogos de portões fechados em competições organizadas pela CBF, incluindo Copa do Nordeste e Copa do Brasil, conseguiu efeito suspensivo. Assim, o clube vai em busca de uma liberação momentânea para atuar com torcida. Porém, se for punido em última instância, terá os portões fechados justamente após o jogo contra o Ceará.

Para o compromisso da próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Vozão, pelas quartas de finais da Copa do Nordeste, o clube já começou a disponibilizar os ingressos para os torcedores nesta sexta-feira.

Às 14 horas (de Brasília), começaram o check-in e venda exclusivos para a categoria Sócio 87. Já a partir das 17 horas (de Brasília), foram liberados para Sócio 87, Sócio Rubro-negro, Leão, Leão sem fronteiras e PCD, além de vendas para Proprietários e todas as demais categorias de sócio. Por fim, para o público geral, a venda iniciará às 8 horas (de Brasília) deste sábado.

As vendas físicas de ingressos acontecem no dia do jogo, mediante disponibilidade. A secretaria social vai vender para os Proprietários e Projeto PCD, das 9 horas (de Brasília) às 17 horas (de Brasília).