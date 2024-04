Santos ainda não perdeu por mais de um gol de diferença no ano e tenta manter feito na final

O Santos visita o Palmeiras neste domingo em busca do título do Campeonato Paulista. O Peixe venceu a ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e aposta no bom retrospecto de sua defesa para encerrar um jejum de oito anos sem canecos.

Até o momento, o Alvinegro Praiano ainda não perdeu por mais de um gol de diferença na temporada. Ou seja, se manter o feito na decisão, o embate vai, pelo menos, para os pênaltis.