San Lorenzo promete punir torcedora que imitou macaco e pede desculpas ao Palmeiras

Uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras no empate em 1 a 1 entre as duas equipes, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Libertadores. O clube argentino divulgou, na noite desta quinta-feira, uma nota repudiando o ocorrido, pedindo desculpas ao clube brasileiro e prometendo punir a torcedora.

O San Lorenzo afirmou que o clube está "empenhado para identificar" a torcedora responsável pelo ato racista, dizendo que, "após isso, procederá à suspensão preventiva de seus direitos sociais e esportivos". O clube também deixou que claro que repudia ações como a ocorrida no jogo de quarta-feira.