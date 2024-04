Richarlison é desfalque do Tottenham para próxima partida do Campeonato Inglês

O atacante Richarlison desfalcará o Tottenham na próxima partida da equipe, diante do Nottingham Forest. O treinador Ange Postecoglou disse, nesta sexta-feira, que o brasileiro sentiu uma leve dor no joelho no último duelo, contra o West Ham, e que ele será poupado.

"Richarlison teve um problema no joelho. Vamos dar-lhe folga neste fim de semana para que ele se recupere totalmente e esteja pronto para o Newcastle na próxima semana", falou.

No começo de março, Ange havia revelado que Richarlison desfalcaria a equipe por cerca de três semanas por conta de uma lesão no joelho. Apesar disso, o jogador foi convocado para a Seleção Brasileira e não jogou um minuto sequer com a camisa da Canarinho.