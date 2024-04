Corinthians fica com quatro espaços livres no uniforme após saída de patrocinador

A Tele Sena decidiu interromper a parceria com o Corinthians e, a partir de terça-feira, quando o Timão enfrentará o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, a empresa já não terá a marca exposta na barra frontal da camisa alvinegra, conforme apurou a Gazeta Esportiva.

O vínculo do clube com a tradicional empresa do ramo de título de capitalização teve início em outubro do ano passado e iria até junho desde ano. O Corinthians ainda tinha uma parcela de R$ 2,5 milhões para receber.

No entanto, ao ser notificado pela Tele Sena sobre a intenção de rescisão, o Corinthians passou a ter direito apenas ao recebimento da multa, que é de 10% sobre o valor de contrato não cumprido, que significa R$ 225 mil neste caso.