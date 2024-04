Palmeiras aposta em força da torcida no Allianz para reverter placar da final do Paulistão

O Palmeiras tem uma dura missão para domingo. Após perder no jogo de ida, o Alviverde busca reverter a vantagem do Santos na final do Campeonato Paulista e levantar o troféu estadual no Allianz Parque.

Para isso, o Verdão aposta na força de sua torcida no estádio. A equipe perdeu a invencibilidade na temporada com a derrota por 1 a 0 na primeira partida, mas ainda não foi superada como mandante neste ano e conta com o apoio em massa do seu torcedor.

Foi assim que nos últimos dois anos o Palmeiras reverteu vantagens e sagrou-se campeão paulista no Allianz Parque. Em 2022, depois de sair atrás no duelo de ida, contra o São Paulo, por 3 a 1, o Alviverde aplicou uma goleada por 4 a 0 no segundo encontro e ergueu a taça.