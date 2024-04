Luciano lamenta derrota para o Talleres e defende James: "Toda vez que entra ele joga bem"

O atacante Luciano lamentou a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Talleres, na estreia da Copa Libertadores, nesta quinta-feira, em Córdoba. O jogador saiu do banco de reservas e marcou o único gol do Tricolor na partida.

"Derrota difícil, porque a gente levou tempo para treinar e tínhamos grandes expectativas. Acho que conseguimos, em boa parte da partida, controlar o jogo. Mas infelizmente é o detalhe. A gente às vezes acaba errando, e um detalhe custa um gol, custa a vitória, e hoje a gente sai muito triste com essa perda", disse o atacante na zona mista após o jogo.

Luciano saiu em defesa de James Rodríguez ao ser questionado se o meia não consegue jogar no São Paulo o mesmo futebol que apresenta na Colômbia. O colombiano saiu de campo aos 20 minutos da segunda etapa para a entrada do próprio atacante.