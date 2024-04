Lucas fica pessimista com lesão sofrida contra o Talleres: 'espero que esteja errado'

Além da derrota para o Talleres, a estreia da Libertadores rendeu uma série de problemas físicos ao São Paulo para a sequência da temporada. Um dos lesionados, o atacante Lucas Moura se mostrou preocupado com sua contusão muscular sofrida ainda na etapa inicial na Argentina.

"Pela minha experiência, espero que esteja errado, é parecida com a [lesão] que tive no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na hora de acelerar, senti o posterior dar aquela embolada", afirmou, em entrevista à TV Globo.

Naquela ocasião, Lucas perdeu cinco jogos na reta final do Campeonato Brasileiro. Desta forma, a tendência é que ele já não participe do duelo da semana que vem contra o Cobresal, do Chile, no Morumbi.