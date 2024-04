Lorena comemora volta à Seleção após grave lesão e diz que Brasil "chega forte" na SheBelieves Cup

A goleira Lorena está de volta à Seleção Brasileira feminina. Após um ano afastada por conta de uma grave lesão no joelho, a jogadora foi convocada por Arthur Elias e será uma das representantes da Amarelinha na SheBelieves Cup, que tem início neste domingo.

A atleta do Grêmio precisou ficar longe dos gramados por uma temporada após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante um treinamento. A goleira se lesionou em março do ano passado e, após um longo período de recuperação, pôde voltar ao campo.

"Os primeiros meses são os mais difíceis. Eu falo que é o momento de aceitação. É o momento mais difícil, o de você aceitar que você se machucou e que é uma lesão que vai te deixar basicamente fora da temporada, que foi o que aconteceu comigo. Foi bem difícil, é uma lesão que é bem dolorosa, mas eu entendo também que é um processo. E eu volto muito feliz. Estou me sentindo muito bem e preparada. É trabalhar e voltar no mais alto nível possível", declarou a jogadora.