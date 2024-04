Lamine Yamal explica admiração por Neymar no Barcelona: "Foi gostoso vê-lo jogar"

Aos 16 anos, Lamine Yamal é um dos grandes nomes do futuro do Barcelona e da seleção espanhola. Ele já demonstrou sua admiração por Neymar algumas vezes e, em entrevista ao Mundo Deportivo, explicou o motivo.

"Ele [Neymar] me fazia ir assistir aos jogos do Barcelona, me diverti, foi um espetáculo, foi gostoso vê-lo jogar", disse.

Lamine Yamal ainda respondeu sobre se inspirar nos dribles de Neymar e ver que vem dando resultado.