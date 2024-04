Jogador do Peñarol sofre pedrada após jogo contra Rosario Central e é encaminhado ao hospital

Rosario Central e Peñarol se enfrentaram nesta quinta-feira, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida terminou com vitória dos argentinos por 1 a 0, mas ficou marcada por um episódio lamentável. Após o apito final, o lateral do time uruguaio Maxi Olivera foi atingido por uma pedra atirada pela torcida argentina e teve que ser levado ao hospital.

A situação ocorreu logo após o apito final, quando os jogadores do Peñarol foram à beira do campo cumprimentar sua torcida. Neste momento, pedras foram lançadas pela torcida argentina em direção aos jogadores, e uma delas atingiu o rosto de Olivera, que começou a sangrar.

O jogador, logo após ser atingido, localizou o torcedor que cometeu o ato e ficou irritado. O presidente do Peñarol Ignacio Rulio e alguns jogadores do clube contiveram Olivera, que estava furioso após o ocorrido. Julio Trostchansky, médico do clube uruguaio, afirmou que o lateral chegou a "desmaiar por um instante".