"Gostaria que ficasse, mas não sei se será possível", diz técnico do Benfica sobre Di María

O alemão Roger Schmidt, treinador do Benfica, comentou na véspera do clássico contra o Sporting, que gostaria de contar com Di María para a próxima temporada. No entanto, afirmou que a decisão está nas mãos do jogador.

"A situação do Ángel é bastante clara. A contratação dele foi algo grande para nós, para os torcedores e para o futebol, pois é uma história fantástica começar na Europa como um argentino no Benfica e depois de uma grande carreira voltar para o clube e continuar jogando em alto nível. Semana passada tivemos esta situação no país dele, falamos sobre isso, mas não comentamos sobre o que vai acontecer na próxima temporada", começou por dizer o treinador alemão.