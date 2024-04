Gómez retoma titularidade após lesão e pode reforçar Palmeiras contra o Santos

O zagueiro Gustavo Gómez voltou a entrar em campo pelo Palmeiras na última quarta-feira, no empate contra o San Lorenzo, na Argentina, pela estreia da equipe na Libertadores. O paraguaio ficou afastado dos gramados por mais de um mês em virtude de uma lesão no pé.

Titular absoluto do time alviverde, Gómez fraturou um dedo do pé esquerdo no clássico com o Corinthians, na Arena Barueri. O jogo terminou empatado por 2 a 2.

Desde então, o defensor ficou fora de combate e desfalcou o Verdão em cinco compromissos. O paraguaio só voltou a ser relacionado no duelo diante do Novorizontino, pelas semifinais do Campeonato Paulista, e no jogo de ida da final contra o Santos. Em ambas as oportunidades, porém, não saiu do banco de reservas.