Goleiro Felipe Longo assina novo contrato com o Corinthians: veja os detalhes

O projeto prioriza a evolução de Felipe, que aparece como o quarto goleiro do elenco atual do Corinthians. Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli são os demais atletas da posição.

É esperado que Felipe entre no radar da Seleção Brasileira Sub-20, o que é visto com bons olhos pela diretoria do Corinthians.

Formado nas categorias de base do clube, Felipe foi relacionado pela primeira vez para um jogo do profissional em 2024. O goleiro integrou o banco de reservas no empate sem gols do Corinthians com o Água Santa, pela última rodada do Campeonato Paulista. Além disso, Longo foi inscrito pelo clube na Copa Sul-Americana.