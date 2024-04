Gatito Fernández analisa derrota do Botafogo para o Junior em estreia na Libertadores

O Botafogo começou com derrota a fase de grupos da Libertadores e passou a ficar pressionado para a sequência da competição. O goleiro Gatito Fernández falou sobre a derrota e preferiu dar mérito ao Junior, da Colômbia, pelo resultado.

"Nós acreditamos que eles conseguiram romper nossas linhas de pressão que fazemos nos começos dos jogos e acharam espaços para criarem com os jogadores rápidos. Foi uma questão de quebra-cabeça. Com qualidade, saíram da pressão e construíram as jogadas deles. O primeiro tempo foi muito diferente do resto do jogo. Não acho que entramos sei intensidade, pode parecer, mas foi mais qualidade do Junior Barranquilla mesmo", disse.

Gatito Fernández ainda revelou que crê na recuperação do Botafogo na Libertadores.