Fluminense atualiza situação de Renato Augusto após lesão na Libertadores

O Fluminense segue acumulando problemas físicos no elenco nesta temporada. No empate com o Alianza Lima, do Peru, na última quarta-feira, na estreia do time na Copa Libertadores, o meia Renato Augusto deixou o campo lesionado ainda no primeiro tempo.

O jogador foi reavaliado no Rio de Janeiro e deve ser desfalque para o duelo contra o Colo-Colo. O Fluminense recebe a equipe chilena na próxima terça-feira, no Maracanã, às 21h (de Brasília).

Por meio de nota nas redes oficiais, o clube carioca não informou a gravidade da lesão, mas atualizou o estado de Renato Augusto.