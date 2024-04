Escalação do Corinthians: Coronado treina parcialmente com o grupo e Maycon inicia processo de transição

O elenco do Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã dessa sexta-feira, dando continuidade à preparação para o jogo contra o Nacional-PAR, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. O meia Igor Coronado trabalhou parcialmente com os companheiros, enquanto o volante Maycon iniciou o processo de transição física.

O camisa 77, que foi diagnosticado com dengue nos últimos dias, treinou com os companheiros, mas também fez exercícios com a supervisão da equipe de preparação física. Antes de adoecer, o atleta tinha acabado de se recuperar de lesão na coxa direita.

Já Maycon também contundiu a coxa direita e vinha tratando dela na parte interna do CT. Nessa sexta, o camisa 7 passou a fazer treinos individuais no gramado, dando um passo importante na recuperação da lesão.