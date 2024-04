Endrick projeta final contra o Santos e conta com apoio da torcida no Allianz: "Nosso 12º jogador"

O Palmeiras se prepara para o duelo de volta da final do Campeonato Paulista contra o Santos. O atacante Endrick destacou a preparação do elenco comandado por Abel Ferreira para a partida e disse que espera o apoio do torcedor no Allianz Parque.

Palmeiras e Santos decidem o título do Paulista neste domingo, às 18 horas (de Brasília). A equipe tenta reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, na Vila Belmiro. Para isso, terá a força da torcida, que deve encher a casa palmeirense. Na última parcial divulgada pelo clube, mais de 35 mil ingressos.

"Quando é final, todos querem jogar muito mais, com nossa torcida, no Allianz Parque. Sabemos que pode ter o corredor, mais de 40 mil pessoas. A gente espera muito dos nossos torcedores porque eles são o nosso 12º jogador e precisamos muito deles. Vamos dar o nosso melhor dentro de campo, porque é isso que a gente faz pelo Palmeiras", disse