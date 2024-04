Em casa, Corinthians é superado pelo Fortaleza e estreia com derrota no Brasileirão sub-20

O primeiro chute ao gol do Timãozinho foi sair apenas aos 44 minutos de jogo. Guilherme Henrique fez boa jogada, mas pegou mal na bola e mandou nas mãos do goleiro adversário. Com isso, o duelo foi para o intervalo em 0 a 0.

Aos oito minutos da etapa final, o Fortaleza, que já jogava melhor, abriu o marcador. Após um bate e rebate, a bola sobrou com Kauê Canela na entrada da grande área. O atacante finalizou forte, colocado, para fazer o único gol do confronto na Fazendinha e dar a vitória aos visitantes.

Com o resultado, o Corinthians sub-20 iniciou o campeonato nacional com derrota. Sem somar pontos, o time alvinegro aparece na 18ª posição, empatado com o Bahia. Do outro lado, o Fortaleza pulou para o sexto lugar, chegando aos seus primeiros três pontos.

Na próxima rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians do técnico Danilo terá pela frente o clássico contra o Palmeiras. A bola rola nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), no Bruno José Daniel. Já o Fortaleza recebe o Botafogo nesta quinta-feira, no mesmo horário, no CT Ribamar Bezerra.