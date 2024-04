Dupla do Corinthians sonha com título do Brasileiro sub-20: "Seguir nosso trabalho"

O volante Luiz Gustavo Bahia e o goleiro Matheus Corrêa, dupla do Corinthians sub-20, falaram sobre a expectativa para o início do Campeonato Brasileiro da categoria. O Timãozinho estreia no torneio nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza.

Uma das grandes promessas da equipe comandada por Danilo, Bahia falou sobre a importância de performar bem na competição nacional para começar a ter espaço no grupo profissional. O garoto, inclusive, tem exemplos recentes para buscar inspiração.

"Me sinto bem, preparado e com muita vontade de ajudar minha equipe. Tive um excelente ano na última temporada e quero manter essa evolução. Vejo meus companheiros como Moscardo, Bidon, conquistando espaço no profissional e isso me motiva demais a seguir minha história no Corinthians. Quero muito ajudar no Brasileiro e, se Deus quiser, no final sermos campeões novamente este ano", declarou Bahia.