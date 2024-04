Dudu ressalta "pensamento de campeão" no Vitória para final do Baiano

No próximo domingo, o Vitória defende um gol de vantagem diante do Bahia na final do Campeonato Baiano. A missão não será fácil pelo jogo ser na casa do adversário, mas o volante Dudu avaliou como positiva a semana de trabalho do elenco rubro-negro em busca do título estadual.

"Estamos trabalhando muito forte com o foco nessa final. Tivemos uma semana cheia de preparação, isso é bom, porque dá pra recuperar e mesmo assim fazer um trabalho totalmente focado para essa decisão. Acredito que vamos chegar bem preparados, concentrados e vamos em busca dessa conquista", disse.

Vitória e Bahia já se enfrentaram três vezes na temporada, sendo duas vitórias do Leão e uma derrota. Dudu foi titular nos dois triunfos e esteve fora na partida em que o Leão foi superado. Ele pregou respeito ao adversário, mas afirmou que o Vitória vai em busca da taça.