Destaque contra o Caracas na Libertadores, Arana alcança marca de 30 assistências pelo Atlético-MG

Ex-Corinthians, Guilherme Arana foi contratado pelo Atlético-MG em 2020 e já está em seu quarto ano de clube. Além de ter muita qualidade no passe, Arana também vai às redes com relativa frequência - o lateral esquerdo já marcou 17 gols defendendo as cores do Galo.

Com Arana em bom momento, o time entra em campo neste domingo para uma decisão. Valendo a taça do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG visita o Cruzeiro, a partir das 15h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo de ida foi 2 a 2 e, se quiser erguer seu 49º título estadual, o Galo terá que vencer o rival.