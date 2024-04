Daniel Marcos deixa o Corinthians e se despede: 'Muito obrigado por tudo'

20/02/2018 onde tudo começou. De lá pra cá foram 6 anos de muita dedicação, garra, paixão e entrega de ambas as partes. De lá pra cá foram muitas conquistas individuais e coletivas e nunca imaginaria que seria tão realizado no meu clube de coração.

O Corinthians abriu as portas pra mim, fui escolhido em uma avaliação com mais de 100 atletas e em um ano já estava representando as cores do meu país com a bandeira do Coringão.

O Corinthians olhou em mim o que ninguém via, me deu oportunidade de me desenvolver e devolver a confiança que o clube depositava em mim e assim foi feito.

Todos os profissionais que me ajudaram nesses anos, tem um lugar especial no meu coração e irei lembrar de todos.

Infelizmente as lesões marcaram minha passagem aqui no clube, não escolhemos passar por isso, mas faz parte da profissão, hoje rescindimos o nosso vínculo, em comum acordo, o tempo que passei inativo, por conta das lesões, foi o principal motivo para esse fim.

Agradeço tudo que vivi aqui, e desejo ao clube melhores dias, muitas conquistas e todo o sucesso que ele merece.