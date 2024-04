Com visita de Talisca, Bahia realiza penúltimo treino antes de decisão do Baiano

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Bahia realizou o penúltimo treino antes do jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano, contra o Vitória. A novidade do dia foi Anderson Talisca. O atleta revelado pela equipe, e que hoje está no Al-Nassr, foi fazer uma visita ao clube.

