Botafogo anuncia oficialmente a contratação do treinador português Artur Jorge

Na tarde desta sexta-feira, o Botafogo anunciou oficialmente em suas redes sociais a contratação do treinador português Artur Jorge, de 52 anos, até dezembro de 2025. O novo comandante, que deixou o Braga, de Portugal, para assumir o clube carioca, desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira e assistiu a partida de estreia pela Conmebol Libertadores. Por fim, o técnico já iniciou os trabalhos no Espaço Lonier.

Apesar de ser treinador, Artur Jorge também já atuou pelos gramados como zagueiro entre os anos de 1984 e 2005. Pouco tempo depois de encerrar a carreira, iniciou sua vida como comandante, se desenvolvendo pelas categorias de base e equipe principal do SC Braga, onde ficou marcado por fazer a melhor campanha do clube na Liga Portuguesa, na temporada 2022/2023. Na ocasião, o elenco conquistou o maior número de vitórias, pontos e gols, assegurando assim uma vaga na Liga dos Campeões. Por fim, em janeiro de 2024, conquistou a Taça de Portugal também com a equipe portuguesa.