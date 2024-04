Artilheiro do Palmeiras, Flaco López vive maior jejum de gols na temporada

Artilheiros do Palmeiras em 2024, o atacante Flaco López vive um jejum de gols na temporada. Ao não marcar nesta última quarta-feira (3), no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina, pela Libertadores, o jogador chegou a três partidas sem balançar as redes.

Esta já é a maior seca de Flaco neste ano. Até então, o argentino havia ficado apenas dois jogos, no máximo, sem ir às redes.

O atacante entrou no segundo tempo do duelo contra o San Lorenzo. Poupado em virtude da decisão do Paulista, ele substituiu Caio Paulista na etapa final e chegou a mandar uma bola na trave.