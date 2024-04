Após lesão, Ederson pode estar disponível para próximo duelo do Manchester City

O goleiro Ederson sofreu uma lesão no músculo reto femoral da perna direita no começo de março e vem desfalcando o Manchester City nos últimos jogos. Apesar disso, o treinador Pep Guardiola revelou que o brasileiro pode estar à disposição para o próximo duelo, contra o Crystal Palace.

"Ederson está muito melhor e talvez esteja na lista [de relacionados]", disse Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

A lesão do goleiro brasileiro ocorreu no duelo contra o Liverpool. Ele precisou ser substituído no início do segundo tempo após entrar em um forte choque com o atacante Darwin Nuñez. Ederson foi tentar recuperar um passe ruim de seu companheiro e acabou dividindo e cometendo penalidade no uruguaio.