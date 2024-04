Abel recebe visita de pequeno torcedor do Palmeiras no CT e ouve: "Sou o próximo jogador"

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, publicou em seu story no Instagram um registro de um encontro com um pequeno torcedor do clube, no CT da equipe. "O futuro está garantido", escreveu o português na publicação que mostr um breve diálogo entre os dois.

Ao encontrar Abel para pedir um autógrafo em sua camisa do Palmeiras, o pequeno torcedor pergunta "Você é o Abel? Após a confirmação, o garoto diz: "Eu sou o próximo jogador. Você vai em treinar?". Em seguida, Abel afirma e brinca: "Você tem que comer muito para crescer".