Verstappen se diz 'muito feliz' na Red Bull, mas poderá deixar a Fórmula 1 em 2028

O seu chefe, Christian Horner, acusado por uma funcionária de "comportamento impróprio", e posteriormente absolvido por uma investigação interna, contribuiu para trazer à luz a guerra interna que mina a equipe Red Bull, dividida entre o grupo favorável ao líder britânico e o grupo composto, entre outros, por Max Verstappen, seu pai Jos - que criticou Horner publicamente - e o influente conselheiro Helmut Marko.

Quando este último foi ameaçado de suspensão por supostos vazamentos à imprensa no caso Horner, no mês passado no âmbito do GP da Arábia Saudita, o tricampeão mundial vinculou seu futuro na Red Bull ao do veterano austríaco, que era foi o braço direito do cofundador da marca de energéticos Dietrich Mateschitz, falecido no final de 2022.

Embora a situação tenha se acalmado nas últimas semanas, a tensão ainda é palpável dentro da equipe que domina a modalidade há dois anos.

Verstappen chega esta semana a Suzuka, um dos seus circuitos favoritos, com vontade de revanche após o seu inesperado abandono em Melbourne que rendeu uma dobradinha inesperada à Ferrari.