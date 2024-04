Torcedora do San Lorenzo é flagrada imitando macaco à torcida do Palmeiras; veja vídeo

Uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras no empate por 1 a 1 nesta última quarta-feira, na Argentina, pela Libertadores. O vídeo começou a circular pela internet nesta manhã.

Enquanto torcedores palestrinos se abraçavam na ala visitante das arquibancadas do estádio Nuevo Gasómetro, uma torcedora do San Lorenzo começou a imitar um macaco e zombou da torcida alviverde (veja no vídeo abaixo).