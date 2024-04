São Paulo pode arrecadar quase R$ 200 milhões com premiação na Libertadores; entenda

O São Paulo começa a sua trajetória na Libertadores nesta quinta-feira após dois anos sem disputar o torneio. O Tricolor dá o pontapé inicial na sua campanha no torneio contra o Talleres, em Córdoba, na Argentina, e espera chegar o mais longe possível para, quem sabe, arrecadar quase R$ 200 milhões com premiação da Conmebol.

Cabeça de chave do Grupo B da Libertadores, o São Paulo já tem garantido 6 milhões de dólares (R$ 30,2 milhões) de premiação por sua participação na primeira fase (1 milhão de dólares por jogo). A cada vitória neste estágio do torneio, a Conmebol deposita mais 330 mil dólares (R$ 1,6 milhão). Ou seja, se o Tricolor avançar às oitavas de final vencendo todos os seus adversários, arrecadará, no total, R$ 39,8 milhões.

A partir daí a premiação só aumenta. Caso confirme sua presença nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo receberá mais R$ 1,25 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões). Nas quartas de final, o valor sobe para 1,7 milhão de dólares (R$ 8,5 milhões). Se for para a semifinal, o Tricolor também embolsará outros 2,3 milhões de dólares (R$ 11,5 milhões).