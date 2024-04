Messi e Suárez participam de confusão com arbitragem no vestiário, após derrota do Inter Miami

Lionel Messi não participou da derrota por 2 a 1 do Inter Miami contra o Monterrey pelo jogo de ida das quartas de final da Concachampions. Entretanto, segundo o jornalista Fernando Schwartz, da Fox Sports do México, Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e 'Tata' Martino protagonizaram uma confusão com o árbitro Walter Lopez, no vestiário do Chase Stadium, casa do time da Flórida.

Os jogadores do Inter Miami não concordaram com uma série de decisões tomadas pela arbitragem. Dentre elas, a expulsão do jogador David Ruiz, aos 20 minutos da etapa complementar, no momento em que a equipe ainda estava vencendo por 1 a 0. O empate veio minutos depois, aos 24, e a virada ocorreu aos 44.

Ainda que nenhum dos supostos envolvidos tenha comentado sobre a polêmica, diversos jornalistas ligados ao futebol mexicano confirmaram que a confusão realmente aconteceu.