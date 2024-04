Palmeiras: Luis Guilherme celebra atuação na Libertadores e mira final do Paulista

"É sempre muito importante estar treinando, melhorando o que tem que melhorar. Ontem foi um jogo difícil contra a boa equipe do San Lorenzo. Graças a Deus conseguimos fazer o gol de empate e sair com um resultado até que importante. Já voltar, treinar, porque domingo tem mais uma grande decisão e, se Deus quiser, a gente vai sair com o título", disse o meia.

"Que a torcida vá e nos incentive do começo ao fim, como fizeram em todos os jogos que jogamos em casa, tanto no Allianz quanto em Barueri. Estavam sempre apoiando a gente, e no domingo não vai ser diferente. Espero que eles apoiem do começo ao fim. Daremos a vida para, se Deus quiser, sair com o título. O grupo está sempre preparado, sempre treinando firme para quando aparecer a oportunidade dar conta do recado", completou.

Luis Guilherme e o Palmeiras retomam a preparação para a final nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), na Academia de Futebol. O verdão busca conquistar a competição pela terceira vez seguida.