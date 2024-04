Marcelo Lomba celebra nova chance e boa atuação pelo Palmeiras: 'Mostrar valor'

No segundo tempo, o goleiro fez baita defesa no fim dos acréscimos para garantir o resultado. Antes, também contou com a sorte em um lance que Herezo acertou uma pancada no travessão.

Esse foi o terceiro jogo de Marcelo Lomba nessa temporada. O jogador entrou em campo em outros dois jogos, também em ocasiões que o técnico Abel Ferreira poupou seus titulares. Em todas elas, Lomba deu conta do recado. Ele atuou nas vitórias contra o Red Bull Bragantino e contra o São Bernardo, ambas pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

O Palmeiras retorna a campo neste domingo (7), quando enfrenta o Santos, em jogo de volta da final do Paulistão. A bola rola às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Na partida de ida, o Verdão sofreu uma derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro.

