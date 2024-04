"Mais cascudo", atacante de 19 anos do Santos projeta estreia no Brasileirão sub-20

O atacante Felipe Laurindo caminha para a sua segunda temporada no elenco sub-20 do Santos. O Peixe estreia no Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, contra o Internacional. O garoto, que participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se vê mais preparado para este ano.

"O aprendizado que ficou do ano passado é ser resiliente. 2023 me deixou mais cascudo para as competições deste ano. Estou muito mais confiante, mais feliz e alegre com os novos desafios que estão por vir. Creio que estou preparado, graças a Deus e a minha família que sempre esteve comigo", afirmou.