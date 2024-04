Lenda do Beach Tennis, Marco Garavini lembra de jogo épico na Praia do Francês e prepara aposentadoria

Uma das lendas do Beach Tennis, o italiano Marco Garavini, que marcou época na década passada, está na Praia do Francês pela terceira vez para a disputa de mais uma edição do Pure Beach, com premiação de US$ 35 mil (R$ 175 mil) da categoria BT 400 com 470 pontos no ranking mundial.

Ele e o jovem brasileiro Natã Porte venceram na estreia por 6/1 6/0 contra os brasileiros Italo Lourenço e Guilherme Abrahão e enfrentam a dupla cabeça de chave 4 formada pelo russo Nikita Burmakin e Leonardo Branco, brasileiro.