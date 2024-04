Júnior Batista comemora acesso antecipado no futebol tailandês e projeta disputa do título

No último final de semana, o Nongbua Pitchaya garantiu o acesso para a Thai League, a primeira divisão do futebol tailandês, com três rodadas de antecedência. A equipe do atacante Júnior Batista está com 11 partidas consecutivas sem derrota e goleou o Krabi por 5 a 2.

"Primeiramente quero agradecer a Deus por tudo que ele vem fazendo na minha vida. Estou muito feliz por estar vivendo tudo aquilo que um dia sonhei. As coisas aqui na Tailândia aconteceram muito rápido. É muito gratificante ver seu trabalho sendo valorizado e reconhecido de alguma forma".

Com o acesso garantido, o foco agora é na conquista do título da Thai League 2. O clube lidera a competição com 69 pontos, três a mais que o vice-líder Nakhhon Ratchasima, adversário da penúltima rodada da competição.