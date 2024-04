João Félix fala sobre futuro no Barcelona: "Gostaria de ficar, mas não depende só de mim"

"A assinatura pelo Barça foi no último dia, não havia nada planejado. Tive que ir ao estádio pela manhã para esclarecer questões contratuais que tive que renunciar. Ou renunciava, ou não me deixariam ir ao Barça."

No Barcelona, João Félix já teve bons e maus momentos. Ao todo, o atacante tem 35 jogos, marcou nove gols e distribuiu seis assistências. O português ainda comentou sobre a concorrência no elenco e continuidade na equipe titular, já que alternou entre o time principal e o reserva durante a temporada.

"Sim, me dê mais minutos (risos). A competição é muito grande. Não me importo com o que falam de mim. Eles podem falar o que quiserem e eu continuarei com confiança."