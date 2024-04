Galoppo reconhece atuação ruim do São Paulo na Libertadores: 'Só isso não basta'

Giuliano Galoppo foi um dos destaques positivos do São Paulo nesta quinta-feira, na derrota por 2 a 1 para o Talleres, fora de casa, pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. O argentino foi quem acertou a trave, propiciando o rebote para Luciano balançar as redes, e reconheceu que sua equipe teve uma atuação aquém das expectativas em Córdoba.

"Realmente uma pena, porque foi um jogo disputado, em que tivemos três machucados no primeiro tempo, algo realmente difícil de lidar. Mas, não é uma desculpa. Realmente tivemos uma atuação abaixo do que estamos acostumados. Fazer autocrítica, temos muito mais para dar. Só isso não basta", afirmou Galoppo ao Paramount+.

Galoppo foi acionado no segundo tempo junto com Luciano. Curiosamente foram os dois que protagonizaram a jogada do único gol tricolor. O camisa 8 do São Paulo não vinha recebendo tantas oportunidades recentemente, mas mostrou que merece mais minutos em campo.