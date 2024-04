Fortaleza é o time com melhor aproveitamento nas últimas duas edições de Sul-Americana

Na última quarta-feira, o Fortaleza, fora de casa, venceu o Sportivo Trinidense por de 2 a 0, em estreia pela Copa Sul-Americana. A equipe, assim, atinge sua décima vitória nos últimos 14 jogos válidos pela competição internacional e, segundo o Sofascore, possui melhor aproveitamento nas últimas duas edições do torneio, entre todos os times.

Com 78,6% de aproveitamento, além dos dez triunfos, o Fortaleza empatou três vezes e saiu derrotado em uma única oportunidade. O atual vice-campeão tem média maior que dois gols marcados por partida, com 30 cravados. O time precisa de, em média, 5,8 finalizações para balançar as redes.